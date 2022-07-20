Разведка Минобороны показала первое видео с острова Змеиный

https://racurs.ua/n172862-razvedka-minoborony-pokazala-pervoe-video-s-ostrova-zmeinyy-video.html

Ракурс

Розвідка Міністерства оборони України показала перше відео зі звільненого острова Зміїний. Нині військові проводять дослідження та розмінування острова. Про це 20 липня повідомляє Головне управління розвідки оборонного відомства.

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Під час операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування. Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Збройні сили України виявили системи наведення та керування, безпілотники «Орлан-10», системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи воєнних злочинців росії, електронні носії інформації.