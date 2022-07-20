Ракурсhttps://racurs.ua/
Розвідка Міноборони показала перше відео зі Зміїного
Розвідка Міноборони показала перше відео зі Зміїного (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172862-rozvidka-minoborony-pokazala-pershe-video-zi-zmiyinogo-video.htmlРакурс
Розвідка Міністерства оборони України показала перше відео зі звільненого острова Зміїний. Нині військові проводять дослідження та розмінування острова. Про це 20 липня повідомляє Головне управління розвідки оборонного відомства.
.
Під час операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування. Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, Збройні сили України виявили системи наведення та керування, безпілотники «Орлан-10», системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи воєнних злочинців росії, електронні носії інформації.
На острові встановлено український прапор замість рашистського «триколору». Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації, — розповіли в Міноборони.