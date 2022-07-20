Армия рф стремится выйти на трассу Дебальцево – Славянск, ВСУ дают отпор

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Війна росії проти України триває. Нині воєнні злочинці рф намагаються вийти на трасу Дебальцеве — Слов’янськ, проте Збройні сили України не дають їм можливості просунутися.

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Тривають активні бойові дії, нам зрозумілі плани ворога, і як він хоче діяти для того, щоб вийти на трасу Дебальцеве — Слов’янськ. Але всі його спроби як на Бахмутському напрямку, так і на Лиманському напрямку спрямовані на те, щоб заволодіти Слов’янськом із подальшим виходом на місто Краматорськ. Дії, які вживаються (ЗСУ — ред.), не дають можливості противнику просунутися, — повідомив під час телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З його слів, найближчим часом ворог може здійснити кілька спроб прориву на найбільш гарячих напрямках — Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ.

Вони спроби (наступати — ред.) застосовують кілька разів на добу, але несуть втрати і відходять. Ми знаємо, як діяти і що робити, щоб зупинити ворога. Це є нашою основною метою зараз, — додав Кириленко.

Нагадаємо, у Донецькій області росіяни обстрілювали Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівку та села Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, селище Південне.