Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и не назвала его украинским

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Аджа Лябіб — нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії — торік їздила в окупований росією Крим і відмовилася назвати його Україною. Колишня журналістка перебувала 24 липня 2021 року на території окупованого півострова. На власній Інстаграм-сторінці вона оприлюднила фото з окупованого Севастополя.

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Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?, — підписала фото Лябіб.

Наступного дня бельгійська дипломатка оприлюднила фото вечірнього Севастополя.

Аджа Лябіб приїздила на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23−25 липня. Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Пізніше в ефірі телеканалу RTBF її запитали про поїздку в Крим, на що вона не дала прямої відповіді.

Щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза, — зазначила Лябіб.

Вона також вмикнула прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що «у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою».

Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю, — зазначає Лябіб.

Згодом у цьому ж ефірі, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використає фразу, що їздила «у Росію», пише «Європейська правда».

У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова — через Росію, порушивши закони України, чи через «Чонгар» — точно невідомо. Її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом.

У 2021 році Європарламент відмежувався від депутатів, які поїхали до Криму референдум рф у Криму про конституційні зміни, які дозволять путіну залишатися при владі до 2036 року.