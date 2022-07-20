Путин считает иван-чай «полезнее, чем какая-нибудь кока-кола»

Президент росії володимир путін має намір замінити напій Coca-Cola, виробник якого пішов з росії, напоєм іван-чай, відповідну вказівку отримає міністр сільського господарства рф.

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Голова Мінсільгоспу рф Дмитру Патрушеву займеться розвитком галузі з виробництва напою. Президент рф заявив про це на форумі «Сильні ідеї для нового часу».

путін 20 липня спілкувався з вологодським підприємцем Олександром Хлиновим, який розповів, що існує Спілка виробників іван-чаю, до якої входить понад 100 виробників від Владивостока до Пскова. Пан Хлинов запропонував президенту розвивати виробництво традиційного гарячого напою, який, на його думку, слід визнати сільгосппродуктом.

Жарти жартами, справді, а це напевно корисніше, ніж якась кока-кола. Там одна хімія… Я вам обіцяю — прямо сьогодні ж із відповідною резолюцією цей документ — а я вважаю, що це документ, ця важлива справа буде направлена ​​міністру сільського господарства дмитру патрушеву, — сказав президент.

16 червня представники Coca-Cola оголосили, що компанія більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в рф. У росії її діяло 10 заводів компанії.

21 червня у мінсільгоспі рф повідомили, що товари компанії не будуть включені до списків для паралельного імпорту.

Іван-чай — напій, отриманий зі спеціально обробленого листя зніту вузьколистого, яке пройшло процес ферментації. Належить до групи етнічних чаїв, як-от ройбуш, мате та інші.

У росії з листя зніту виготовляли велику кількість фальсифікату для підробки азійських чаїв. Масове виробництво низькопробного продукту зосереджувалося у Пітерській губернії, в селищі Копорьє, звідки розповсюджувався так званий «копорський чай». Його підмішували у китайські чаї. У словнику Володимира Даля копорський чай названий чаєм «підробленим». Даль зафіксував і народну приказку: «Копорское крошиво и кисло и дешево».

Фальсифікація розвинулася до державних масштабів, та врешті, була заборонена на законодавчому рівні 1816 року. Репутація копорського чаю як ерзац-фальсифікату побутувала і в XX столітті. У популярному радянському журналі зазначалося: «Хоча з вигляду Копорський чай нерідко був схожий на китайський, але він був неприємний на смак, його настій мав зеленуватий, брудно-жовтий колір і залишав на стінках склянки темний осад».