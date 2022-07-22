Израиль ударил по иранскому заводу дронов в пригороде Дамаска

https://racurs.ua/n172953-izrail-udaril-po-iranskomu-zavodu-dronov-v-prigorode-damaska-foto.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю знищила виробництво у передмісті сирійського Дамаску, яке спеціалізувалося на виробництві безпілотників за іранською технологією.

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Сирійські ЗМІ 22 липня повідомили про ракетний авіаудар Ізраїлю з боку Голанських висот. Армія оборони вдарила по району військового аеропорту Аль-Маза поблизу Дамаска.

За даними моніторингової групи The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), загинули троє сирійських військових, троє іноземців і двоє представників ліванської «Хезболли».

SOHR уточнює, що ЦАХАЛ атакував офіси розвідки ВПС Сирії, автомобіль високопосадовця у районі Аль-Маза, контрольно-пропускний пункт біля військового аеропорту, дорогу біля Аль-Маза та склад іранського озброєння.

Опозиційне сирійське видання Orient News окремо повідомило, що ізраїльські військові знищили завод з виробництва безпілотників та іранських бойовиків неподалік нього.

Деякі українські ЗМІ написали, що на знищеному складі збирали безпілотники «Шахід-191» та «Шахід-129», які ймовірно просила росія для війни в Україні. SOHR і сирійські ЗМІ про «Шахід» і росію не згадували зовсім. The Jerusalem Post пише, що безпілотники на складі, найімовірніше, призначались Лівану, Ємену, Сирії та Іраку.

Москва планувала купувати іранські безпілотники для посилення свого повітряного флоту у війні проти України. Імовірно, тепер плани доведеться дещо скоригувати.