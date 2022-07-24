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Ракурс
Взрывы на Хмельнитчине — система ПВО отработала ракеты рф

Взрывы на Хмельнитчине — система ПВО отработала ракеты рф

24 июл 2022, 09:35
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Повітряна тривога 24 липня лунала у багатьох областях України. Водночас приблизно за годину після оголошення сигналу про небезпеку з повітря з’явилися повідомлення про вибухи на території Хмельниччини. Згодом очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамлій прокоментував ситуацію.



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На території Хмельницької області чути звуки вибухів. Це працювала система ППО. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом, — написав Гамлій у Телеграм.

Нагадаємо, в Чорному морі біля західного узбережжя Криму маневрують два російські кораблі з 16-ма «Калібрами». Корабельне угруповання військ рф перебуває неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Також неподалік маневрує великий десантний корабель, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Карта повітряних тривог в Україні, ранок 24 липня

Источник: Ракурс


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