Бросал гранаты и стрелял из пулемета – Джонсон потренировался на полигоне с военными ВСУ

https://racurs.ua/n173005-brosal-granaty-i-strelyal-iz-pulemeta-djonson-potrenirovalsya-na-poligone-s-voennymi-vsu-video.html

Ракурс

Британський премʼєр-міністр Борис Джонсон 23 липня відвідав українських військових на навчаннях у Сполученому Королівстві.

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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ і використали відео зі сторінки Джонсона у Фейсбук.

Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються британськими збройними силами в Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії, — прокоментував ролик британський прем'єр.

Він також розповів у відео, що нині в його країні навчається 400 військових з України, але він прагне, аби упродовж наступних чотирьох місяців на полігонах у Великій Британії побували 10 тис. українців.

Джонсон разом із британськими та українськими військовими пройшов смугу перешкод, кидав навчальні гранати та стріляв з великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, що у липні Джонсон пішов у відставку, нині тривають вибори його наступника на чолі Консервативної партії, який і стане новим прем'єром.

Британський лідер нещодавно політав другим пілотом на винищувачі.