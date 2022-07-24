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Ракурс
ПТРК Javelin ярко демилитаризировал БТР россиян на Херсонщине (ВИДЕО)

ПТРК Javelin ярко демилитаризировал БТР россиян на Херсонщине (ВИДЕО)

24 июл 2022, 14:50
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Війна росії проти України триває. Водночас захисники нашої держави продовжують контрнаступальні дії на півдні країни. Зокрема, нардеп, а нині військовослужбовець Роман Костенко на власній Фейсбук-сторінці 24 липня показав відео точного застосування протитанкового ракетного комплексу Javelin українським спецпризначенцем «десь у полях Херсонщини».



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Вчора особисто спостерігав, як вечірня «демілітаризація» рашистів на Херсонському напрямку пройшла за планом. Боєць ССО плюс Javelin перетворюють в мінус ворожий БТР. Гарна робота! — вказав Костенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України «крок за кроком» просуваються на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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