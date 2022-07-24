россия привлекает к войне гражданских авиаторов - разведка (СПИСОК)

https://racurs.ua/n173004-rossiya-privlekaet-k-voyne-grajdanskih-aviatorov-razvedka-spisok.html

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росія залучає до війни проти України пілотів та інший персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-агресора. Про це 24 липня повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Йдеться про екіпажі літаків Ан-124−100 та Ил-76 МД, які здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки країни-агресора.

Українська розвідка інформує, що льотчики невдоволені своєю участю у забезпеченні бойових дій — скаржаться, що ані вони, ані їхні рідні не можуть виїхати за кордон. Також залучені до війни цивільні пілоти обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за скоєні росією воєнні злочини після неминучої поразки путінської армії.

ГУР Міноборони оприлюднило список воєнних злочинців — працівників підприємства «Государственная авиакомпания «224 лётный отряд», місцем дислокації якого є російський аеродром «Мігалово».