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Кидав гранати і стріляв з кулемета - Джонсон потренувався на полігоні з військовими ЗСУ (ВІДЕО)
Кидав гранати і стріляв з кулемета — Джонсон потренувався на полігоні з військовими ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173005-kydav-granaty-i-strilyav-z-kulemeta-djonson-potrenuvavsya-na-poligoni-z-viyskovymy-zsu-video.htmlРакурс
Британський премʼєр-міністр Борис Джонсон 23 липня відвідав українських військових на навчаннях у Сполученому Королівстві.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ і використали відео зі сторінки Джонсона у Фейсбук.
Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються британськими збройними силами в Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії, — прокоментував ролик британський прем'єр.
Він також розповів у відео, що нині в його країні навчається 400 військових з України, але він прагне, аби упродовж наступних чотирьох місяців на полігонах у Великій Британії побували 10 тис. українців.
Джонсон разом із британськими та українськими військовими пройшов смугу перешкод, кидав навчальні гранати та стріляв з великокаліберного кулемета.
Нагадаємо, що у липні Джонсон пішов у відставку, нині тривають вибори його наступника на чолі Консервативної партії, який і стане новим прем'єром.
Британський лідер нещодавно політав другим пілотом на винищувачі.