Войска лукашенко нужны дома, чтобы удерживать свой режим – аналитик ISW об участии белорусы в войне

https://racurs.ua/n173021-voyska-lukashenko-nujny-doma-chtoby-uderjivat-svoy-rejim-analitik-isw-ob-uchastii-belorusy.html

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Дуже малоймовірно, що білорусь приєднається до війни в Україні.

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Про це заявив в інтерв’ю «Суспільне» аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Варос.

Причина в тому, що білорусь, відверто кажучи, не має стільки сил, щоб вплинути на війну, — каже експерт.

За його словами, теоретично Білорусь може створити 12 батальйонних тактичних груп — це дуже маленька кількість, яка б не мала вирішального значення при атаці по Україні.

Ці підрозділи були б легкою закускою для українських сил, які б захищали Київ, Волинь та інші райони, — додав Варос.

Крім того, каже експерт, ці сили потрібні лукашенку вдома, щоб утримувати свій режим.

Білоруський народ від часу протестів 2020 року, зрозуміло, незадоволений. І білоруська армія була дуже важливою для підтримки його режиму. Якщо ці підрозділи будуть знищені в Україні, то, гадаю, Лукашенко матиме проблеми з безпекою.

Причина, через яку аналітик вважає малоймовірною повноцінну участь білорусі у військових діях, у тому, що вона «не має стільки сил, щоб зробити визначальний вплив у війні».

При цьому аналітик припустив можливість, що росіяни могли б спробувати використати певну комбінацію білоруських і російських сил для проведення окремих операцій.

Але поки що ми не бачили ознак того, що росіяни формують такі ударні групи, — уточнив Варос.

Він також зауважив, що російські військові, які зараз намагаються наступати на Донеччині, навряд чи зможуть захопити такі великі міста, як Краматорськ і Слов’янськ.