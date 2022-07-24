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100% результат - ПВО отчиталась о четырех сбитых "Калибрах"

100% результат — ПВО отчиталась о четырех сбитых «Калибрах»

24 июл 2022, 20:27
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Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі чотири випущені крилаті ракети по Хмельниччині.



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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Сьогодні наша ППО спрацювала на «відмінно», маємо чи не вперше 100% результат. Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря — чотири ракети «Калібр» полетіли у бік Хмельницької області. Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією — маємо чотири збиті крилаті ракети, — зазначив Ігнат.

Уламки російських ракет, які ППО збила вранці над Хмельниччиною, впали в поле Камʼянець-Подільського району, повідомив 24 липня голова ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, там сталася пожежа, рятувальники загасили вогонь. Ще одна ракета впала в ліс, стався вибух та задимлення в районі одного з сіл у Хмельницькому районі.

Люди не постраждали.

Також у неділю, 24 липня, підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збивросійський штурмовик Су-25 «Грач».

Источник: Ракурс


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