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Три крылатых «Калибра» с Черного моря сбила ПВО над Хмельнитчиной — ВСУ

Три крылатых «Калибра» с Черного моря сбила ПВО над Хмельнитчиной — ВСУ

24 июл 2022, 11:01
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Повітряна тривога 24 липня лунала у багатьох областях України. Згодом з’явилися повідомлення про те, що на території Хмельниччини пролунали вибухи — там спрацювала українська ППО.



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Про це повідомляє у неділю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Відомо, що ракетний удар воєнні злочинці росії нанесли з акваторії Чорного моря.

Близько 9.00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід». Слава Україні! — підсумували у прес-службі командування ПС.

Источник: Ракурс


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