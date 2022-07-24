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Три крилаті «Калібри» з Чорного моря збила ППО над Хмельниччиною — ЗСУ
Три крилаті «Калібри» з Чорного моря збила ППО над Хмельниччиною — ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n172995-try-krylati-kalibry-z-chornogo-morya-zbyla-ppo-nad-hmelnychchynou-zsu.htmlРакурс
Повітряна тривога 24 липня лунала у багатьох областях України. Згодом з’явилися повідомлення про те, що на території Хмельниччини пролунали вибухи — там спрацювала українська ППО.
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Про це повідомляє у неділю командування Повітряних сил Збройних сил України.
Відомо, що ракетний удар воєнні злочинці росії нанесли з акваторії Чорного моря.
Близько 9.00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід». Слава Україні! — підсумували у прес-службі командування ПС.