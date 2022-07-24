Три крилаті «Калібри» з Чорного моря збила ППО над Хмельниччиною — ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172995-try-krylati-kalibry-z-chornogo-morya-zbyla-ppo-nad-hmelnychchynou-zsu.html

Ракурс

Повітряна тривога 24 липня лунала у багатьох областях України. Згодом з’явилися повідомлення про те, що на території Хмельниччини пролунали вибухи — там спрацювала українська ППО.

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Про це повідомляє у неділю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Відомо, що ракетний удар воєнні злочинці росії нанесли з акваторії Чорного моря.