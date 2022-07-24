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Ракурс
ЗСУ зруйнували казарму росіян на Луганщині – Гайдай - війна рф проти України

ЗСУ зруйнували казарму з солдатами рф на Луганщині — Гайдай

24 лип 2022, 10:40
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Казарму з російськими солдатами зруйнували Збройні сили України у Кадіївці алчевського району Луганської області. Також захисники України змусили воєнних злочинців рф відійти від Верхньокам’янського, а поблизу Лисичанська знищили 12 ОМОНівців із Сахаліна.



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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу. За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше — щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити. Зокрема, вчора у Кадіївці (колишній Стаханов — ред.) руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються, — розповів Гайдай.

23 липня росіяни завдали чотири ракетні та один авіаудар по Луганщині, а також посилили тиск у районі Верхньокам’янського. Проте вогонь у відповідь ЗСУ змусив їх відійти.

Нагадамоє, поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем окупантів, які щойно прибули на ротацію. Йдеться про загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну.

Джерело: Ракурс


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