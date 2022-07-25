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358 детей погибли в результате вооруженной агрессии россии, фото:

1 тыс. 44 ребенка пострадали в результате российского вторжения

25 июл 2022, 09:28
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В Україні 358 дітей загинули внаслідок масштабного російського вторгнення, ще щонайменше 686 дітей були поранені.



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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 362;
  • Харківській області — 194;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 55;
  • Херсонській області — 54;
  • Запорізькій області — 40.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 25 липня внаслідок обстрілу рашистами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення восьмирічна дівчинка;
  • встановлено, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області травмовано 17-річного підлітка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2 тис. 188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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