1 тыс. 44 ребенка пострадали в результате российского вторжения

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358 детей погибли в результате вооруженной агрессии россии, фото:
1 тыс. 44 ребенка пострадали в результате российского вторженияhttps://racurs.ua/n173026-1-tys-44-rebenka-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya.htmlРакурс
В Україні 358 дітей загинули внаслідок масштабного російського вторгнення, ще щонайменше 686 дітей були поранені.
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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 362;
- Харківській області — 194;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 55;
- Херсонській області — 54;
- Запорізькій області — 40.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 25 липня внаслідок обстрілу рашистами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення восьмирічна дівчинка;
- встановлено, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області травмовано 17-річного підлітка.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2 тис. 188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.
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