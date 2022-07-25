Рашисты ночью обстреляли Днепропетровщину, пострадал ребенок

Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

https://racurs.ua/n173024-rashisty-nochu-obstrelyali-dnepropetrovschinu-postradal-rebenok.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 25 липня, обстрілювали Дніпропетровщину.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни вдарили по трьох районах області:

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, випустивши до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади — Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка;

на Дніпровський район рашисти скерували дві ракети, які влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. В результаті сталося займання двох ангарів. Пожежу приборкали, постраждалих немає;

у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, жертв та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, ворог намагався атакувати Хмельниччину. В результаті сили ППО збили всі чотири запущені по області ракети.