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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровщину, постраждала дитина

25 лип 2022, 08:21
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Рашисти в ніч на сьогодні, 25 липня, обстрілювали Дніпропетровщину.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни вдарили по трьох районах області:

  • Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, випустивши до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади — Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка;
  • на Дніпровський район рашисти скерували дві ракети, які влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. В результаті сталося займання двох ангарів. Пожежу приборкали, постраждалих немає;
  • у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, жертв та руйнувань не зафіксовано.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, вчора, 24 липня, ворог намагався атакувати Хмельниччину. В результаті сили ППО збили всі чотири запущені по області ракети.

Джерело: Ракурс


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