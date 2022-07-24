У Маска був короткий роман із дружиною співзасновника Гугл - Брін розлучається

https://racurs.ua/ua/n173023-u-maska-buv-korotkyy-roman-iz-drujynou-spivzasnovnyka-gugl-brin-rozluchaietsya.html

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Співзасновник Google Сергій Брін, який входить до десятки найбагатших людей світу, подав на розлучення зі своєю дружиною Ніколь Шенахан, дізнавшись, що вона йому зраджувала з Ілоном Маском.

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Про це 24 липня написала газета Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У глави Tesla був короткий роман із дружиною мільярдера Бріна. Це зруйнувало дружні стосунки між ними та спонукало співзасновника Google подати на розлучення.

Брін у січні після трьох років шлюбу оголосив про розлучення з Шенахан. Тоді він послався на «непримиренні розбіжності». Видання запевняє, що розлучення — наслідок короткого роману дружини з Маском, про яке дізнався Брін.

За інформацією газети, любовні зв’язки між Маском і Шенахан виникли на початку грудня 2021 року після зустрічі на фестивалі мистецтв Art Basel у Маямі. На той момент шлюб Бріна уже розвалився, але він ще продовжував жити разом з дружиною, стверджує співрозмовник WSJ. У заяві датою розлучення значиться 15 грудня.

Джерела також розповідають, що на початку цього року Маск попросив у Бріна вибачення, «молячи про прощення» на одному коліні. Друг нібито вибачив Ілона, але стосунки у них все ще прохолодні.

Брін та Маск довгий час товаришували. Маск багато років був в гостях в Бріна, а 2008 року один з топів Гугл під час фінансової кризи дав Маску 500 тис. для Tesla. У 2015 році Маск подарував співзасновнику Google один з перших своїх електрокарів.

Брін і Шенахан одружилися у 2018 році, у пари є трирічна дочка. За даними WSJ, Ніколь у межах розлучення вимагає понад 1 млрд дол.