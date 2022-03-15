Ілон Маск нестримно “тролить” посіпаку путіна

https://racurs.ua/ua/n168422-ilon-mask-nestrymno-trolyt-posipaku-putina-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, який раніше запропонував фашисту володимиру путіну «вийти сам на сам» у єдиноборстві, сьогодні взявся за ще одного кремлівського посіпаку — очільника «Роскосмосу» дмитра рогозіна.

Рогозін відреагував на заклик Маска до путіна уривком з казки Пушкіна:

Ти, бісеня, ще молоденький, зі мною тягатися слабенький". Це було б лише марною тратою часу. Обжени спершу мого брата.

Ілон Маск відповів рогозіну у Твіттері:

Я бачу, що ви жорсткий переговорник! Гаразд, ви можете отримати на 10% більше грошей за перегляд. І додав: «Ви навіть можете привести свого ведмедя».

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Нагадаємо, Ілон Маск вирішив позмагатися з путіним у єдиноборстві. Відомо, що путін мав восьмий дано по дзюдо і почесний чорний пояс по тхеквондо.

Раніше американський мільярдер надав Україні обладнання для свого супутникового інтернету Starlink.