В Харьковской области на взрывчатке подорвался трактор, водитель погиб (ФОТО)https://racurs.ua/n173037-v-harkovskoy-oblasti-na-vzryvchatke-podorvalsya-traktor-voditel-pogib-foto.htmlРакурс
На Харківщині у селі Кулиничі, Харківського району внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор.
В результаті загинув 39-річний тракторист, а транспортний засіб згорів. Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники, які прибули на місце інциденту, загасили пожежу на площі 20 кв. м.
Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам’ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими! — наголошує Синєгубов.
У ДСНС зазначають, що протягом доби піротехнічні підрозділи відомства залучалися 14 разів. В результаті було виявлено, вилучено і знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 3 гектари.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення рф знешкоджено 166 тис. 335 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 тис. 95 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 66 тис. 149 гектарів, — зазначає прес-служба відомства.