Трактор подорвался в Харьковской области, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

На Харківщині у селі Кулиничі, Харківського району внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор.

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В результаті загинув 39-річний тракторист, а транспортний засіб згорів. Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, загасили пожежу на площі 20 кв. м.

Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам’ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими! — наголошує Синєгубов.

У ДСНС зазначають, що протягом доби піротехнічні підрозділи відомства залучалися 14 разів. В результаті було виявлено, вилучено і знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 3 гектари.