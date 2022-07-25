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Трактор підірвався на міні на Харківщині, фото: Олег Синєгубов

На Харківщині на вибухівці підірвався трактор, водій загинув (ФОТО)

25 лип 2022, 15:25
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На Харківщині у селі Кулиничі, Харківського району внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор.



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В результаті загинув 39-річний тракторист, а транспортний засіб згорів. Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, загасили пожежу на площі 20 кв. м.

Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам’ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими! — наголошує Синєгубов.

У ДСНС зазначають, що протягом доби піротехнічні підрозділи відомства залучалися 14 разів. В результаті було виявлено, вилучено і знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 3 гектари.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення рф знешкоджено 166 тис. 335 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 тис. 95 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 66 тис. 149 гектарів, — зазначає прес-служба відомства.

Трактор підірвався на міні на Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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