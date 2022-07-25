У росії ухвалили перший вирок за «лайки» під антивоєнними постами

У росії почали штрафувати за «лайки» під антивоєнними постами у соцмережах, фото:

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Ракурс

У росії за «лайки» під антивоєнними постами та відео оштрафували викладача філософії та історії з Барнаула Олексія Аргунова.

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Це перший випадок, коли статтю про дискредитацію російської армії (20.3.3), котра в рф з’явилася невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну, застосували не за публікацію чи репост, а за «сумний емоджі» під чужим постом проти війни, повідомляє видання «Сибір.Реалії».

Зазначається, що Аргунов спочатку не повірив, коли його запросили до поліції та зачитали протокол, складений за матеріалами фсб.

Так я і дізнався, що опиняється під дискредитуючу армію дію потрапляє сумний смайлик під чужим постом про те, що лідера алтайського «Яблука» Гончаренка засудили за цією ж статтею про дискредитацію. Або емоджі «клас» під відео «американського актора А. Шварценеггера, — розповів журналістам Аргунов.

За словами Аргунова, він був упевнений, що після перевірки справу закриють, оскільки несерйозність звинувачення розуміли й самі поліцейські.

Проте поліцейські згодом заявили йому «вам не пощастило», а через дві доби суд визнав його винним. Через такі швидкі терміни розгляду, чоловік не встиг собі знайти адвоката, йому навіть не надали державного захисника.

Я судді спробував пояснити, що «лайки» та інші реакції — це не репости. Що хоч би яким закон був, під нього мої дії не підходять, це не поширення, — зазначив Аргунов. — Суддя зі мною не сперечалася, вона просто все це вислухала, і «ми винесемо рішення, приходьте за півтори години». Я за півтори години прийшов: «Винний, 30 тисяч рублів штрафу».

Тепер Аргунов роздумує над тим, чи подавати апеляцію — присуджений йому штраф досить значна сума при його зарплаті в 17 тис. рублів. Проте від адвоката, з яким він вже зустрівся, чоловік дізнався, що шанси на апеляцію мізерні — за цією ж статтею у рф вже є величезна кількість вироків, а виправдань лише десь десяток.

Джерело: «Сибір.Реалії»