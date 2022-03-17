Шварценеггер закликав путіна припинити вбивати українців (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168536-shvarcenegger-zaklykav-putina-prypynyty-vbyvaty-ukrayinciv-video.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, відомий голлівудський актор, записав відеозвернення до росіян, в якому розповів правду про війну в Україні.

Актор заявив про те, що влада рф бреше своєму народу і військовим. Відповідне відео Шварценеггер опублікував на сторінках у соцмережах.

Я знаю, що ваш уряд каже, що це війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це не правда. Україна — країна з президентом єврейського походження. Президентом, трьох братів батька якого вбили нацисти. Україна не розпочинала цієї війни. Так само як нацисти та націоналісти. Її почали ті, хто має владу в Кремлі? — зазначив актор.

Він також розповів про те, що відбувається в Україні, зокрема, про бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі. Актор закликав російський народ і російських солдатів зрозуміти, що вони перебувають у владі пропаганди та протидіяти їй.

З усього світу лише чотири країни проголосували разом з Росією. Це факт. Світ відвернувся від РФ через російські дії в Україні… Я з тяжким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, що воює заради завоювання, — заявив він.



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Шварценеггер також звернувся особисто до Путіна: «ви розпочали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну».