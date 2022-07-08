Російського депутата, який назвав вторгнення в Україну війною, засудили до семи років колонії

Російського муніципального депутата засудили за «дискредитацію» путінської армії, фото: «Медіазона»

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У росії мещанський районний суд москви засудив до семи років ув’язнення в колонії загального режиму муніципального депутата Красносельського округу Олексія Горінова, який назвав російське вторгнення в Україну війною.

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Суд також заборонив 60-річному Горінову чотири роки після звільнення обіймати державні посади, повідомляє видання «Медіазона».

Таким чином, Горінов став першим засудженим до реального терміну ув’язнення за новою статтею «про розповсюдження фейків про армію рф», яку в країні-агресорі запровадили невдовзі після початку масштабного вторгнення в Україну.

Звинувачення у справі також висунули його колезі, голові округу Олені Котіночкіній. Вона виїхала з Росії, тож її заарештували заочно.

Справу порушили через п’ятихвилинне обговорення депутатами конкурсу дитячих малюнків 15 березня.

Горінова та Котеночкіну звинувачують у тому, що під час цієї розмови вони назвали війну війною, а не «спецоперацією» як її називає російська влада. Також вони тоді говорили про загибель дітей в Україні. Горінов, крім того, називав Росію «фашистською державою» та казав, що вона хоче захопити територію України.

Суддя Олеся Менделєєва, яка ухвалювала вирок, під час засідання заявила, що ці слова Горінова «не відповідають офіційним брифінгам міноборони» рф.

Горінов з кінця квітня перебуває в СІЗО. Під час засідання суду, на якому ухвалювався вирок, він тримав в руках листок із написом «Вам ще потрібна ця війна?», котрий охорона суду намагалася закрити від журналістів.

Джерело: «Медіазона»