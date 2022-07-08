Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Новій Каховці горить склад боєприпасів, скріншот відео

ЗСУ влучили по складу росіян у Новій Каховці, десятки вбитих рашистів (ВІДЕО)

8 лип 2022, 13:39
999

Українські військові сьогодні, 8 липня, завдали удару по складу боєприпасів рашистів в тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.



.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється, — зазначив Братчук.

Також про знищення складу рашистів у своєму Telegram-каналі повідомляє видання «РИА Мелитополь».

Після успішного відпрацювання ЗСУ за позиціями орків на Каховській ГЕС — 44 мертвих орка, а решта поранених розповзалася в паніці, — зазначає видання.

За інформацією видання, на знищеній позиції перебували близько 70 рашистів, ППО та боєкомплекти.

Нагадаємо, сьогодні вночі почалися детонації на складі боєприпасів в окупованому місті Шахтарськ Донецької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів