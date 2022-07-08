Сімох бойовиків «ДНР» засудили до 15-ти років позбавлення волі

Бойовиків «ДНР» засудили до позбавлення волі, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n172474-simoh-boyovykiv-dnr-zasudyly-do-15-ty-rokiv-pozbavlennya-voli.html

Ракурс

На Полтавщині сімох мешканців Донеччини — бойовиків російський незаконних військових формувань — засуджено до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

.

Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Їх визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу).

Зазначається, що вони наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої «народної міліції ДНР» та служили в різних відділеннях мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції — перевіряли документи, речі, транспортні засоби людей, — зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, у травні суд ухвалив перший вирок російському солдату за вбивство мирного українця.