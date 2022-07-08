Абе Сіндзо за мить до замаху, скріншот відео

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У Японії після замаху помер колишній прем'єр-міністр країни Абе Сіндзо.

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По ньому під час виступу з передвиборною промовою на вулиці в місті Нара на заході Японії відкрили стрілянину. Про це повідомляє японська телекомпанія NHK з посиланням на офіційну заяву влади країни.

За словами свідків, було чути два постріли. Після цього політик упав. Попри екстрену госпіталізацію, врятувати його життя не вдалося.

Повідомляється, що на місці злочину поліція затримала чоловік віком від 40 років, якого підозрюють у вбивстві екс-прем'єра. Наразі його допитують.

За повідомленням поліції, на місці злочину також виявили зброю, яку чоловік, ймовірно, тримав у руках.

Сіндзо був прем'єром Японії у 2012−2020 роках. З посади він пішов через погіршення стану здоров’я.

Джерело: NHK