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Ракурс
Японія згадала, що Курили окуповані РФ

В Японії згадали, що Курили окуповані РФ

7 бер 2022, 20:29
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У Японії в розпал загарбницького нападу РФ на Україну пригадали, що південня частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда 7 березня зробив заяву про архіпелаг тисячі островів у Тихому океані.

Його запитали про обізнаність уряду щодо питання Північних територій. Касіда назвав ці території «унікальними» та «суверенними територіями Японії».

Північні території є територією, приналежною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет, — цитують Кісіду японські видання JIJI та Yomiuri.

Спірна територія РФ та Японія

Для Токіо вказані острови — Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової війни й утримує під своїм контролем.



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Раніше влада Японії уникала формулювання «споконвічні території», коли йшлося про Курили, але на 12 день війни РФ з Україною риторика Токіо змінилася.

Попередній уряд Японії сподівався на прогрес мирних переговорів, тому й уникав висловлювання про «одвічні японські території».

Джерело: Ракурс


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