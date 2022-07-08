В Новой Каховке горит склад боеприпасов, скриншот видео

https://racurs.ua/n172475-vsu-udarili-po-skladu-rossiyan-v-novoy-kahovke-desyatki-ubityh-rashistov-video.html

Ракурс

Українські військові сьогодні, 8 липня, завдали удару по складу боєприпасів рашистів в тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється, — зазначив Братчук.

Також про знищення складу рашистів у своєму Telegram-каналі повідомляє видання «РИА Мелитополь».

Після успішного відпрацювання ЗСУ за позиціями орків на Каховській ГЕС — 44 мертвих орка, а решта поранених розповзалася в паніці, — зазначає видання.

За інформацією видання, на знищеній позиції перебували близько 70 рашистів, ППО та боєкомплекти.

Нагадаємо, сьогодні вночі почалися детонації на складі боєприпасів в окупованому місті Шахтарськ Донецької області.