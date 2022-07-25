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Ракурс
Десантники приземлили еще одного российского "аллигатора" – вертолет Ка-52

Десантники приземлили еще одного российского «аллигатора» — вертолет Ка-52

25 июл 2022, 16:18
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Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» 25 липня приземлили ворожого «алігатора» — бойовий вертоліт Ка-52.



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У бригаді нагадали, що це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 млн дол.

24 липня «Ракурс» писав, що підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач».

У понеділок, 25 липня, ППО збила два ворожі безпілотники у небі над Волинню.

Источник: Ракурс


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