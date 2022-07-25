В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, повестка – не билет на фронт, заявил Резников

https://racurs.ua/n173041-v-ukraine-otsutstvuut-problemy-s-mobilizaciey-povestka-ne-bilet-na-front-zayavil-reznikov.html

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В Україні наразі відсутні проблеми із мобілізацією. Практично всі необхідні позиції заповнені, йде набір за певними спеціальностями.

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Про це 25 липня заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Проблем із мобілізацією немає. Я постійно комунікую з Генштабом та головнокомандувачем ЗСУ. У нас, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, це за певними спеціальностями. Наприклад, є програма підготовки наших воїнів у Великій Британії… Для таких відряджень та підготовки можуть шукати додаткових фахівців, бажано зі знанням англійської мови, — повідомив Резніков.

Територіальні центри комплектації продовжують працювати, додав він. При цьому, за словами міністра, якщо вручається повістка, то йдеться не про мобілізацію. Мова про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти до місцевого центру комплектації, показати документ. А там перевірять — він на обліку чи у резерві.

Коли вручається повістка — мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями, — пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху.

Це дискредитація і цього не повинно бути, — зазначив очільник Міноборони України.

У МВС тим часом вважають, що порушники комендантської години перебувають «на олівці» у військкоматів. На фронт їх відразу не кидатимуть, але у разі необхідності ці чоловіки перебуватимуть у першій черзі.