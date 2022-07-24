Нарушители комендантского часа «на карандаше» у военкомов – МВД

https://racurs.ua/n173022-narushiteli-komendantskogo-chasa-na-karandashe-u-voenkomov-mvd.html

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Порушники комендантської години «на олівці» у військкоматів. На фронт їх відразу не кидатимуть, але у разі необхідності ці чоловіки перебуватимуть у першій черзі.

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Про це заявив «Телеграфу» заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Посадовець упевнений, що має діяти певний адміністративний примус в умовах відсутності відповідальності за порушення комендантської години.

Єнін не вбачає нічого поганого у врученні повісток на блокпостах і на вулицях.

Треба визначитись: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми будемо покладатись виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, дехто отримав поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках, — сказав заступник глави МВС.

Тому МВС «активно допомагає центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв». Єнін вважає, що дієвішим покаранням для порушників обмежень було б відправляти їх на громадські роботи, а в МВС знаходять креативні способи боротьби з ними.