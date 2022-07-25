Языковеды Польши рекомендовали употреблять "в Украине", до сих пор говорили "на"

https://racurs.ua/n173045-yazykovedy-polshi-rekomendovali-upotreblyat-v-ukraine-do-sih-por-govorili-na.html

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Рада польської мови рекомендувала вживати «в Україні». Досі єдиним правильним було «на Україні».

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Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови «на Україні», «на Україну» як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми «в Україні» і «в Україну» і не вважає форму з «на» єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність), — йдеться в думці Ради польської мови, яку цитує rmf24.pl.

Вона рекомендувала вживати прийменник «в», особливо в офіційних повідомленнях і в пресі там, де слово «Україна» можна було б замінити на «Українська держава».

Тому давайте писати «візит президента в Україну», а не «на Україну». Краще писати про війну в Україні, ніж на Україні, хоча друга версія теж не є неправильною, — пояснили польські мовознавці.

Стверджується, що використання прийменника «в» з назвами білорусі, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини підтверджено історичними джерелами.

Такі прийменники можна застосовувати сьогодні, хоча громадяни цих країн, як правило, не протестують проти польського прийменника «на», — йдеться в повідомленні Ради польської мови.

Наприкінці свого висновку Рада закликала як прихильників змін, так і громадян України поважати звичаї поляків, які продовжують вживати форму «на Україні». Як наголошується, це не є ознакою неповаги. Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській, резюмували мовознавці.