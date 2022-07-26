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Контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72 - видео удара

Контрразведка СБУ с помощью ударных дронов уничтожила три российских Т-72 — видео удара

26 июл 2022, 17:16
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Військова контррозвідка СБУ показала знищення ударними дронами російської важкої техніки.



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Цього разу спецслужба долучилася до удару по танках Т-72. Техніка потрапила у приціл і була яскраво знищені співробітниками СБУ. Відео 26 липня з’явилося у Фейсбук Служби безпеки.

23 липня спецслужба повідомила, що контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників. Тоді окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян. Цю розмову також перехопили співробітники української спецслужби.

Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало.

Источник: Ракурс


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