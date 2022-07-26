Контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72 - видео удара

https://racurs.ua/n173077-kontrrazvedka-sbu-s-pomoschu-udarnyh-dronov-unichtojila-tri-rossiyskih-t-72-video-udara.html

Ракурс

Військова контррозвідка СБУ показала знищення ударними дронами російської важкої техніки.

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Цього разу спецслужба долучилася до удару по танках Т-72. Техніка потрапила у приціл і була яскраво знищені співробітниками СБУ. Відео 26 липня з’явилося у Фейсбук Служби безпеки.

23 липня спецслужба повідомила, що контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників. Тоді окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян. Цю розмову також перехопили співробітники української спецслужби.