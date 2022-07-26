Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські Т-72

Контррозвідка СБУ знищила ударними дронами три російські Т-72 — відео ударуhttps://racurs.ua/ua/n173077-kontrrozvidka-sbu-znyschyla-udarnymy-dronamy-try-rosiyski-t-72-video-udaru.htmlРакурс
Військова контррозвідка СБУ показала знищення ударними дронами російської важкої техніки.
Цього разу спецслужба долучилася до удару по танках Т-72. Техніка потрапила у приціл і була яскраво знищені співробітниками СБУ. Відео 26 липня з’явилося у Фейсбук Служби безпеки.
23 липня спецслужба повідомила, що контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників. Тоді окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян. Цю розмову також перехопили співробітники української спецслужби.
Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало.