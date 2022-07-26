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Ракурс
HIMARS влучили у казарму з бійцями Росгвардії в Кадіївці

HIMARS влучили у казарму з бійцями Росгвардії в Кадіївці (ФОТО, ВІДЕО)

26 лип 2022, 16:58
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Установки HIMARS працюють. В окупованій Кадіївці на Луганщині українські військові 23 липня знищили місце базування росіян.



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Як повідомив «Мілітарний», ракети влучили у базу Росгвардії, а саме в будівлю колишнього професійно-технічного училища № 9 на вулиці Гагаріна, 9.

HIMARS влучили у казарму з бійцями Росгвардії в Кадіївці

Один з російських бійців оприлюднив відео після обстрілу та розповів про втрати у казармі.

Сегодня в десять часов вечера по нам прилетели, вот что осталось от нашего места расположения. Полностью разбили, пацанов засыпало, — розповідає російський боець.

Згодом у соціальних мережах почала з’являтися інформація про ліквідованих 23 липня бійців Росгвардии. Дописувачі пишуть про щонайменше 12 бійців сахалінського підрозділу ОМОНу, який входить у склад Росгвардії.

Многие ребята не так давно сменили другой отряд, который после успешного выполнения боевой задачи вернулся на Сахалин, — йдеться у повідомлені від родичів та друзів загиблих.

На місці ураження казарми з росіянами росіяни знайшли залишки від ракет M31 GMLRS. Американські боєприпаси від HIMARS пробили декілька поверхів казарми та частково її зруйнували.

Внаслідок обстрілу населеного пункту Стаханов, а саме стаханівського політехнічного коледжу будівлю було практично знищено. Також пошкоджено прилеглі приватні домоволодіння. На місці події було виявлено та вилучено речові докази у вигляді фрагментів керованих ракет від РСЗВ М142 HIMARS виробництва США. Також було знайдено безліч уражаючих елементів, — йдеться у повідомлені окупантів.

Джерело: Ракурс


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