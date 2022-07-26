ЗСУ знищили пункт управління російських десантників на Херсонщині. Фото:

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Збройні сили України знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади росіян та ворожий склад боєприпасів у районі населеного пункту П’ятихатки в Херсонській області.

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Загалом на півдні українські військові знищили 48 окупантів, чотири танки Т-72, 152-мм гаубицю, самохідну артилерійську установку, три броньовані автомобілі, три одиниці броньованої техніки. Протягом вчорашньої доби, 25 липня, противник завдав три удари. Про це 26 липня повідомило оперативне командування «Південь».

Вчора опівдні російські літаки випустили дві ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, а друга — по околицях Калуги. На щастя обійшлося без втрат. Після ракетної атаки ворожі вертольоти Ка-52 атакували в районі Новогригорівки та Андріївки.

Авіація ЗСУ завдала сім ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів — атакувала шість опорних пунктів, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.

Нагадаємо, 25 липня Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» приземлили ворожого «алігатора» — бойовий вертоліт Ка-52. Вартість цього гелікоптера становить понад 16 млн дол.