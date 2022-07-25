Рашисти намагаються повністю захопити Луганщину, фото: РІА «Новости»

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Ракурс

Російські війська з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, проте були змушені повсюди відійти.

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Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, йдеться про такі ділянки:

Верхньокам’янка — Верхньокам’янське;

Білогорівка — Верхньокам’янське;

Верхньокам’янка — Івано-Дар'ївка.

Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами — туди майже щохвилини потрапляють снаряди, — наголошує Гайдай.

За його словами, за останню добу рашисти на Луганщині:

випустили три ракети;

здійснили три масовані артилерійські атаки;

здійснили два довготривалі мінометні обстріли;

тричі спробували розвинути танковий наступ.

Також рашисти обстрілюють населені пункти з винищувачів та використовують безпілотники.