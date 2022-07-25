Рашисти з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, але відступили (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173025-rashysty-z-troh-storin-namagalysya-vyyty-na-meju-luganschyny-ale-vidstupyly-foto.htmlРакурс
Російські війська з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, проте були змушені повсюди відійти.
Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, йдеться про такі ділянки:
- Верхньокам’янка — Верхньокам’янське;
- Білогорівка — Верхньокам’янське;
- Верхньокам’янка — Івано-Дар'ївка.
Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами — туди майже щохвилини потрапляють снаряди, — наголошує Гайдай.
За його словами, за останню добу рашисти на Луганщині:
- випустили три ракети;
- здійснили три масовані артилерійські атаки;
- здійснили два довготривалі мінометні обстріли;
- тричі спробували розвинути танковий наступ.
Також рашисти обстрілюють населені пункти з винищувачів та використовують безпілотники.
Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону, — наголошує Гайдай. — Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається — 24 липня знову відійшли з втратами.