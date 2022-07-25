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Ракурс
Рашисти намагаються повністю захопити Луганщину, фото: РІА «Новости»

Рашисти з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, але відступили (ФОТО)

25 лип 2022, 08:58
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Російські війська з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, проте були змушені повсюди відійти.



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Про це сьогодні, 25 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, йдеться про такі ділянки:

  • Верхньокам’янка — Верхньокам’янське;
  • Білогорівка — Верхньокам’янське;
  • Верхньокам’янка — Івано-Дар'ївка.

Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами — туди майже щохвилини потрапляють снаряди, — наголошує Гайдай.

За його словами, за останню добу рашисти на Луганщині:

  • випустили три ракети;
  • здійснили три масовані артилерійські атаки;
  • здійснили два довготривалі мінометні обстріли;
  • тричі спробували розвинути танковий наступ.

Також рашисти обстрілюють населені пункти з винищувачів та використовують безпілотники.

Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону, — наголошує Гайдай. — Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається — 24 липня знову відійшли з втратами.

Рашисти намагаються повністю захопити Луганщину, фото: Сергій Гайдай

Джерело: Ракурс


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