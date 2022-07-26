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Ракурс
Ворог із Білорусі проводив повітряну розвідку на Волині. Фото: tvzvezda.ru

Ворог із Білорусі проводив повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля

26 лип 2022, 08:49
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Ворожі війська з території Білорусі проводили повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля.



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Білоруські військові проводили тренування зі зв’язку пунктів управління на Волинському та Поліському напрямках. При цьому зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 26 липня.

Як відомо, Збройні сили Білорусі з квітня 2022 року проводять різні навчання на територіях, які межують із західними та північними українськими областями. Білоруським громадянам вручають повістки та масово викликають у військкомати. Біля кордонів зосереджені до семи батальйонів. Крім того, на території цієї країни постійно перебувають російські військові, техніка та авіація.

У Генштабі ЗСУ останнім часом не бачили, щоб Білорусь готувала ударні угруповання.

Нагадаємо, 25 липня у Волинській області гриміли вибухи — у небі військові знищили два безпілотники. Уламки одного з них впали на приватні будинки. У Волинській ОВА заявили про одного загиблого та кількох поранених внаслідок інциденту.

Джерело: Ракурс


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