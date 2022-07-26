Враг из Беларуси проводил воздушную разведку в направлениях Луцка и Ковеля

Враг из Беларуси проводил воздушную разведку на Волыни. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/n173059-vrag-iz-belarusi-provodil-vozdushnuu-razvedku-v-napravleniyah-lucka-i-kovelya.html

Ракурс

Ворожі війська з території Білорусі проводили повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля.

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Білоруські військові проводили тренування зі зв’язку пунктів управління на Волинському та Поліському напрямках. При цьому зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 26 липня.

Як відомо, Збройні сили Білорусі з квітня 2022 року проводять різні навчання на територіях, які межують із західними та північними українськими областями. Білоруським громадянам вручають повістки та масово викликають у військкомати. Біля кордонів зосереджені до семи батальйонів. Крім того, на території цієї країни постійно перебувають російські військові, техніка та авіація.

У Генштабі ЗСУ останнім часом не бачили, щоб Білорусь готувала ударні угруповання.

Нагадаємо, 25 липня у Волинській області гриміли вибухи — у небі військові знищили два безпілотники. Уламки одного з них впали на приватні будинки. У Волинській ОВА заявили про одного загиблого та кількох поранених внаслідок інциденту.