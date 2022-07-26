ВСУ отбили вражеские штурмы на двух направлениях на Донбассе. Фото:

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Ракурс

Українські військові відбили штурми російських військ на двох напрямках.

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На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Захисники України відбили штурми ворога в районах Спірного та Національного природного парку «Святі Гори». Ворога відкинули назад. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 26 липня.

На Бахмутському напрямку ворог з артилерії гатив в в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

На Харківському напрямку противник з танків, ствольної артилерії та РСЗВ гатив у районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення та створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Окупанти поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. Ворог намагався штурмувати в районах Берестового та Семигір’я, але зазнав втрат та відступив. Підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують оборонятися, зосереджують зусилля на недопущені просування ЗСУ. Ворог гатив із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області. На Слобожанському росіяни ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 25 липня повідомлялося, що на Бахмутському напрямку в районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.