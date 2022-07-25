У небі над прикордонною з білоруссю Волинню знищили два БПЛА

https://racurs.ua/ua/n173038-u-nebi-nad-prykordonnou-z-bilorussu-volynnu-znyschyly-dva-bpla-foto-video.html

Ракурс

Вибухи прогриміли 25 липня у Волинській області.

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У небі над Волинню військові знищили два безпілотники. Уламки одного з них впали на приватні будинки.

Загинула одна людина, кілька поранених — у лікарні, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Він не уточнив, чиї безпілотники — російські чи білоруські.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська ППО. Ці деталі згодом повідомило Повітряне командування «Захід».

БПЛА перетнули повітряний простір України з боку білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

Обидва збили. Уламки влучили в житловий будинок, в результаті загинула одна людина, кілька поранених потрапили до лікарні, — розповіли військові.

У телеграм каналах з’явилося фото і відео з місця падіння одного зі збитих БПЛА.

Повідомляється, що це село Дубище поблизу Ковеля — великого залізничного центру Волині. Водночас у Луцьку вранці також бачили у небі сліди, які залишають після себе ракети ППО.