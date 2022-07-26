Киев попросит в США газ в рамках ленд-лиза

https://racurs.ua/n173083-kiev-poprosit-v-ssha-gaz-v-ramkah-lend-liza.html

Ракурс

Україна офіційно звернулася до американського уряду по газовий ленд-ліз.

Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв, — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 липня.

25 липня Європейський інвестиційний банк ухвалив виділити Україні 1,6 млрд євро. Ці кошти підуть на те, щоб підготуватися до опалювального сезону, відновити пошкоджені об'єкти електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури.

Видання Foreign Policy ще у червні писало, що Україна запропонувала США укласти угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива.

Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом до України. Українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

Чи можливо отримати газ за ленд-лізом?

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Ця програма спрощує відправлення військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Але ленд-ліз — це не лише зброя, це можливість отримання матеріалів, устаткування.

Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.