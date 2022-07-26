Талибан 2.0 – россияне готовы назвать Украину террористическим государством

https://racurs.ua/n173085-taliban-2-0-rossiyane-gotovy-nazvat-ukrainu-terroristicheskim-gosudarstvom.html

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Депутати країни-агресора внесли в держдуму рф законопроект про визнання України терористичною державою.

Авторами документу стали депутати від фракції «справедлива росія — за правду», повідомляє «Медуза».

Цей законопроект визначає порядок визнання іноземних держав «терористичними» або «спонсорами тероризму». Поки що у списку лише Україна.

Російські депутати запропонували, щоб росія розривала або призупиняла дипломатичні відносини з «державою-терористом».

Крім того, «державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» продукцію військового призначення. Визначати перелік таких держав має російський уряд.

Раніше Сполучені Штати заявили, що можуть оголосити рф державою-спонсором тероризму. Цього від світу вимагає Київ, особливо після нових підлих ракетних ударів по цивільних.

Щодо оголошення росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів… Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства, — розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк,

Брінк вважає, що США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій», і продовжуватимуть це робити.