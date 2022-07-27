Разведка показала российское «пособие для коллаборантов»

https://racurs.ua/n173107-razvedka-pokazala-rossiyskoe-posobie-dlya-kollaborantov-foto.html

Ракурс

«Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду» розробили воєнні злочинці росії. У цьому довіднику росіяни дають детальні поради, як саботувати роботу усіх соціально важливих напрямків.

Про це 27 липня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Видання сповнене пропаганди ненависті до всього українського. Ось цитата з нього: «Селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність».

Також у цій агітзбірці використовують таку термінологію, як: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» і тому подібне. «Практичні поради» повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії: