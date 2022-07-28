Передача Украине ракет ATACMS для HIMARS имеет двухпартийную поддержку в США – конгрессменка от Демпартии.

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Член Палати представників Конгресу США Елісса Слоткін повідомила, що обидві партії Конгресу підтримують надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на закритому брифінгу щодо України в середу, заявили, що за наданою їм інформацією під час війни в Україні понад 75 тис. були вбиті або поранені.

Слова конгресменки цитує CNN.

Я думаю, головне з того, що ми почули від президента Володимира Зеленського, так це про бажання українців дійсно вдарити росію по зубах до приходу зими, особливо вдаривши її на півдні, — сказала Слоткін, член Комітету Палати представників у справах збройних сил.

Під час брифінгу Слоткін зазначила, що додаткову військову допомогу українцям потрібно надати якомога швидше — упродовж трьох-шести тижнів, оскільки ЗСУ готуються до наступу на півдні країни.

Зі слів Слоткін, у Вашингтоні мають зробити усе можливе, аби цей наступ мав успіх. У Конгресі розуміють необхідність швидких поставок, щоб «кілька разів дати по зубах росії до початку зими».

Нагадаємо, що наразі ATACMS — керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км — Вашингтон Києву не передавав.

Ці ракети запускаються з установок М142 HIMARS та M270 MLRS. Поки Україна має снаряди, які б’ють на 70—80 км — ними ЗСУ знищують склади і штаби росіян. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.

Останніми тижнями офіційні особи США та Заходу заявили, що наступні кілька тижнів війни будуть вирішальними, оскільки українці збираються спробувати здійснити великий контрнаступ на півдні. Вони вважають, що Україна, насамперед, буде прагнути повернути Херсон, який окупований росією з березня.