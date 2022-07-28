США отреагировали на назначение главы Антикоррупционной прокуратуры

https://racurs.ua/n173145-ssha-otreagirovali-na-naznachenie-glavy-antikorrupcionnoy-prokuratury.html

Ракурс

Посол США в Україні Бріджит Брінк позитивно оцінила призначення очільника САП — Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пані посол 28 липня написала у Твіттер реакцію на затвердження Олександра Клименка на чолі САП.

США привітали призначення Клименка.

Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії росії. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з генпрокурором Андрієм Костіним і САП у підтримці верховенства права, яке є надзвичайно важливим для незалежного, демократичного та процвітаючого майбутнього України, — написала Брінк.

Призначити голову САП було серед вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ України до спільноти. Президент України обіцяв зробити це президенту США Джо Байдену ще під час візиту до Вашингтона у вересні 2021 року.

Генеральний прокурор України Андрій Костін призначив Клименка главою САП 28 липня.

Раніше, 19 липня, конкурсна комісія офіційно затвердила результати конкурсу на посаду керівника САП, у якому у грудні 2021 року з результатом у 246 балів переміг детектив НАБУ Клименко.

САП була майже два роки без керівника. Попередній керівник САП Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді новий очільник САП так і не був призначений. Його обов’язки тимчасово виконував прокурор Максим Грищук.

Наприкінці грудня 2021 року комісія оголосила, що Клименко за результатми конкурсу отримав найвищу кількість балів. Утім, обрання голови САП ускладнило рішення суду про скасування порядку роботи конкурсної комісії.

Призначити обраного главу САП неодноразово закликали у Вашингтоні, Міжнародному валютному фонді та країнах G7, і Євросоюзі.

17 липня президент України відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова від виконання обов’язків. Обґрунтовуючи у відеозверненні мотиви свого рішення, він також висловився за активізацію призначення керівників САП і НАБУ.