Орбан раскрыл причину блокирования санкций против рф

https://racurs.ua/n173157-orban-raskryl-prichinu-blokirovaniya-sankciy-protiv-rf.html

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Віктор Орбан, скандальний прем'єр-міністр Угорщини, під час візиту до Австрії пояснив свою позицію щодо санкцій проти очільника російської православної церкви патріарха кирила тим, що про мир в Україні мають домовлятися церковні лідери.

Зі слів Орбана, Європейський Союз не досяг домовленості щодо санкцій проти патріарха, який схвалив геноцид українців, — «і це було важливо, оскільки православна церква відіграватиме ключову роль у „довготривалому врегулюванні конфлікту“ в Україні», пише «Європейська правда» з посиланням на Telex.

А хто ж тоді тут творитиме мир? — зазначив Орбан.

Прокоментував угорський прем'єр і загальну санкційну політику Брюсселя, зазначивши, що ЄС «досяг стелі» — а саме ембарго на російський газ, якого «потрібно уникати і ми не єдині в цьому».

Нагадаємо, ЄС не включив кирила (володимира гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну рф проти України у рамках шостого пакета, затвердженого на початку червня. За даними ЗМІ, гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію Орбана.